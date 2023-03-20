В Самаре прошла традиционная благотворительная гонка «Добрая лыжня»

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В воскресенье, 19 марта, на территории спортивной школы «Чайка» прошла традиционная благотворительная гонка «Добрая лыжня».



В мероприятии приняли участие более 100 участников. Они соревновались в костюмированном и детском забегах, эстафете и лыжных гонках на дистанциях 2,5 и 5 км.



В этом году организаторы лыжни направят все собранные средства в благотворительный фонд «Все Все Вместе» на протез голени для самарца Дмитрия Изадерова. Талантливый диджей потерял ногу в результате заболевания сахарным диабетом.