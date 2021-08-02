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В Самаре завершился чемпионат ВС РФ по парашютному спорту

2 августа 2021 13:08
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В Самаре завершился чемпионат ВС РФ по парашютному спорту

В пятницу, 30 июля, прошло награждение и торжественная церемония закрытия чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации по парашютному спорту. На вручении 48 комплектов наград организаторы подвели итоги первого на самарской земле подобного соревнования.

За пять соревновательных дней на аэродроме Кряж было совершено 1720 прыжков с парашютом. Из них 1275 прыжков было совершено на точность приземления, 335 прыжков в рамках одиночной акробатики, 100 прыжков при выполнении групповой акробатики.

Нормативы кандидатов спорта выполнили шестеро человек, звание мастеров спорта получили четверо участников, среди которых спортсменка ЦСКА Анастасия Иванова.

«В небе над Самарой мы впервые провели соревнования по программе чемпионата мира, – сказал главный судья соревнований Анатолий Сырчин. – Эти соревнования стали контрольными перед объединённым чемпионатом мира по парашютному спорту – Мондиалем-2020, который пройдёт в августе на аэродроме Танай в Кемерово. Удачи нашей сборной команде и успехов. И Анатолий Константинович, и начальник команды - старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту подполковник Александр Иванов поблагодарили самарский филиала ЦСКА, особенно Аэроклуб: без высокопрофессиональной работы пилотов вертолётов чемпионат Вооружённых Сил России просто не смог бы состояться. Благодаря чёткой организации со стороны руководства, слаженной работе инженерно-технической службы и пилотов было выполнено несколько сотен подъёмов вертолётов. Профессионализм команды Аэроклуба ЦСК ВВС, г. Самара оценили все участники чемпионата.

«Большое спасибо всем участникам соревнований, – обратился к участникам торжественной церемонии Александр Иванов. – У нас не было зафиксировано ни одной травмы, ни одного нарушения воинской дисциплины: мы соревновались в замечательной атмосфере и показали феноменальную программу. Поздравляю чемпионов и победителей соревнований! Теперь мы, все стоящие здесь, будем болеть за команду, которая убывает в Кузбасс на Мондиаль, верить в них, переживать. Только победа, только вперёд»!

Особо Александр Петрович отметил работу Аэроклуба ЦСК ВВС, г. Самара. «Благодаря работе аэроклуба мы достигаем высоких побед на международных соревнованиях. Профессионализм лётчиков вы все оценили, а также инженерно-технического состава, заправки выделения авиационной техники, а самое главное, безаварийность. Я всегда говорю, что половину медалей можно отдать лётчикам: парашютисты без авиации – ничто. Пока у нас есть аэроклуб, мы будем побеждать на мировых аренах», - подчеркнул подполковник Иванов.

Начальник филиала ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) Роман Махонин подчеркнул, что армейцы были рады принимать у себя чемпионат Вооружённых Сил.

«Дорогие друзья! Мы рады были видеть вас на благодатной Самарской земле, смотреть в небо, радоваться прекрасному зрелищу, которое разворачивалось у нас на глазах в эти пять дней, – сказал Роман Махонин. – Для филиала ЦСКА/Самара это был первый опыт организации подобных соревнований, и мы будем рады приумножить его и увидеть вас на новых соревнованиях».

Завершился чемпионат Вооружённых Сил РФ по парашютному спорту теплоходной экскурсионной прогулкой вдоль Волги, которую организовал филиал ЦСКА/Самара.

 

Теги: вооруженные силы парашютный спорт

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