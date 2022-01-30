19

В Самаре завершились гонки лыжного марафона "Сокольи горы"-2022, который входит в календарь престижной серии марафонов Russialoppet. В "Сокольи горы" входили Ночная гонка, марафон свободным стилем на дистанциях 50 км, 30 км, 20 км, 10 км и 3 км. А также забеги на дистанциях 30 и 15 км классическим стилем, сообщает sova.info.



Двукратным победителем самарского марафона-2022 стал Максим Черезов. В субботу уроженец города Переславль-Залесский Ярославской области выиграл 50 км свободным ходом, опередив на финише Ивана Кустова из Сахалинской области и москвича Алексея Барышникова. Лучшим из лыжников Самарской области на марафонской дистанции стал уроженец села Кошки Александр Элекин, показавший шестой результат.



Дистанцию 30 км свободным стилем выиграла Вероника Лопатина из Перми. Она опередила на финише самарца Дмитрия Бабкина и Ульяну Карпову из Архангельска.



Первым на финише гонки на 20 км был тольяттинец Илья Белявцев. Призерами на этой дистанции стали Сергей Пустовалов и Александр Безрученко из Петра Дубравы.



В воскресенье Черезов первым финишировал на дистанции 30 км классическим стилем. Второе место "классикой" занял самарец, мастер спорта Дмитрий Афанасьев.

Фото: минспорт СО