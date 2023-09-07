В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»

129

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум высшего образования и науки «Вектор самарской науки», приуроченный к 50-летию со дня образования Совета ректоров вузов области.



В рамках масштабного праздника наградят победителей и призеров областной Универсиады. На протяжении нескольких месяцев студенческая молодежь соревновалась в 15 видах спорта.



Сегодня площадку форума посетили врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Кирилл и Антон Бородачевы, а также бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Вячеслав Ленский.

Фото: минспрта СО