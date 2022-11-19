В Самаре стартовал предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках

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Сегодня, 19 ноября, в Самаре в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» стартовал предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках.



Тольяттинец Егор Базин в дуэте с Елизаветой Хубайбердиевой уверенно лидируют после ритм‑танца. За свое выступление они получили 90,74 балла.



«Эмоции переполняют, было очень волнительно, но публика помогла. Очень круто выступать дома! Новый Дворец спорта понравился. Отличный лед и замечательные условия. Считаю, что выступили хорошо, сегодня прокат был лучше, чем в Сочи. Но есть над чем работать, надо еще улучшать», - отметил Егор Базин.



У женщин после короткой программы на первом месте расположилась Софья Самоделкина (73,15). Второе место занимает Анна Фролова (70,74), третье - Александра Трусова (69,50 балла).

Фото: минспорта СО