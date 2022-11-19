Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас документ проходит завершающий этап профессионального общественного обсуждения, сообщили в Российском историческом обществе.
Расширенный курс по истории России внедрят в непрофильных вузах в 2023 году
Уточняется, что уже на следующей неделе все пролетные строения займут свое проектное положение.
Хуснуллин сообщил о надвижке всех поврежденных пролетов автомобильной части Крымского моста
Фестиваль объединил 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также ДНР и ЛНР.
Фестиваль "Российская студенческая весна" в Самаре завоевал гран-при Национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards
Тольяттинец Егор Базин в дуэте с Елизаветой Хубайбердиевой уверенно лидируют после ритм‑танца.
В Самаре стартовал предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках
Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму для обеспечения безопасности
Видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране.
В Самаре 20 ноября зеленая подсветка включится в поддержку акции «Сохраним лес»
Учащиеся подготовили выступления в жанрах мюзикла, мини-спектакля и агитбригад, посвященные теме «Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!».
В Тольятти завершился городской этап конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре стартовал предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках

19 ноября 2022 20:34
139
Тольяттинец Егор Базин в дуэте с Елизаветой Хубайбердиевой уверенно лидируют после ритм‑танца.

Сегодня, 19 ноября, в Самаре в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» стартовал предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках.

Тольяттинец Егор Базин в дуэте с Елизаветой Хубайбердиевой уверенно лидируют после ритм‑танца. За свое выступление они получили 90,74 балла.

«Эмоции переполняют, было очень волнительно, но публика помогла. Очень круто выступать дома! Новый Дворец спорта понравился. Отличный лед и замечательные условия. Считаю, что выступили хорошо, сегодня прокат был лучше, чем в Сочи. Но есть над чем работать, надо еще улучшать», - отметил Егор Базин.

У женщин после короткой программы на первом месте расположилась Софья Самоделкина (73,15). Второе место занимает Анна Фролова (70,74), третье - Александра Трусова (69,50 балла).

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
574
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
2180
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
474
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
363
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
486
Весь список