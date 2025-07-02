В Самаре стартовал мемориал Льва Полугаевского по шахматам

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На базе шахматного клуба спортивной школы «Ладья» стартовал этап Кубка России по шахматам - мемориал Льва Полугаевского.

Участники - 100 спортсменов из разных регионов России, в том числе шахматисты из Самарской области.

Турнир состоит из 9 туров и продлится до 10 июля.

По результатам соревнований определят не только спортсменов, набравших наибольшее количество очков, но и шахматистов, сыгравших самую красивую партию.

Подробности и трансляции партий на ресурсах Федерации шахмат Самарской области.

Фото: минспорта СО