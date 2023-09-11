В Самаре стартовал чемпионат ВХЛ

140

Вчера, 10 сентября, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого хоккеисты ЦСК ВВС провели первый домашний матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Соперником волжан стал ХК «Тамбов».



Перед матчем символическое вбрасывание шайбы произвел ветеран куйбышевского и самарского хоккея Евгений Андреевич Тюрин. В прошлом месяце игрок куйбышевского «Маяка», экс-наставник команды мастеров ЦСК ВВС отметил 75-летний юбилей. Евгений Андреевич всю свою жизнь посвятил спорту, является примером верности родному клубу!



Встреча завершилась поражением «летчиков» - 1:4. Следующие домашние матчи команда Юрия Мордвинцева проведет 12, 14 и 16 сентября. ЦСК ВВС сыграет с саратовским «Кристаллом», «Ростовом» и воронежским «Бураном» соответственно.

Фото: минспорта СО