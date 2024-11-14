В Самаре состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева

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Соревнования на призы Михаила Дегтярева, мастера спорта по фехтованию, воспитанника самарского спорта, проводятся в 12-й раз. С этого года они носят титул соревнований на призы министра спорта РФ.



В 2024 году в них принимают участие 250 спортсменов в возрасте до 23 лет из разных регионов страны, в том числе из Самарской области. Турнир является одним из этапов отбора в сборную команду России. Спортсмены разыграют первенство в групповом раунде, а затем - в раунде на выбывание. Поединки проходят в двух залах спорткомплекса "Локомотив".



В церемонии открытия приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент Федерации фехтования Самарской области Михаил Иевлев, заслуженный тренер России Виктор Вдовин. А с экрана прозвучало видеообращение к участникам министра спорта России Михаила Дегтярева.



Фото: Максим Калинкин