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В Самаре состоялись всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа

25 марта 2025 14:02
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В Самаре состоялись всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа

В Самаре на стадионе «Локомотив» прошли всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа - турнир памяти Ирины Антипиной.

 В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 25 регионов России. Среди участников - мальчики и девочки 10-11, 12-13 лет, юноши и девушки 14-15, 16-17 лет, мужчины и женщины 18 лет и старше. В программу соревнований вошли метания с дистанций 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 метров, а также скоростное и безоборотное метание.

На торжественном открытии участников приветствовали первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев и президент общероссийской федерации «Спортивное метание ножа» Андрей Трохов.

 В рамках всероссийских соревнований состоялась презентация спортивной дисциплины «метание ножа» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которая в 2025 году обрела официальный статус. В Самарской области спортсменами этой дисциплины являются в том числе ветераны специальной военной операции.

Фото: предоставлено Минспорта Самарской области

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