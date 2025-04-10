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В Самаре состоится международный турнир по греко-римской борьбе

10 апреля 2025 13:58
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В Самаре состоится международный турнир по греко-римской борьбе

С 15 по 17 мая 2025 года в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого будет проходить шестой юношеский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти Игоря Найвальта.

В этом году турнир пройдет в статусе международного и объединит борцов со всей страны и не менее 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.

За годы своего существования турнир «Новая высота» зарекомендовал себя как бренд Самарской области, участниками соревнований стали около 3000 молодых борцов.

Вход на соревнования свободный.

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