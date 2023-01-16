Я нашел ошибку
Главные новости:
Больше 5000 раз пришлось вынимать из колодцев мусор, смытый недобросовестными жильцами в унитаз и раковину.
Специалисты «РКС-Самара» за год прочистили 229 километров канализационных труб.
Не вводите данные для доступа в аккаунт в «Телеграме».
Осторожно, мошенники: в регионе участились массовые взломы Telegram-аккаунтов
В Тольятти в Крещенскую ночь будут открыты три купели
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы - 2023»
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы - 2023»
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
Новокуйбышевец украл из магазина 17 банок икры
Новокуйбышевец украл из магазина 17 банок икры
Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля
Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.57
-0.21
EUR 73.11
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы - 2023»

16 января 2023 13:52
81
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы - 2023»

В Самаре 28 января, на территории спортивной школы «Чайка» в девятый раз пройдет традиционный лыжный марафон «Сокольи горы». Зимний марафон является преемником крупнейшего «Куйбышевского марафона» и с 2018 года считается полноправным членом всероссийской серии Russialoppet.

В этом году соревнования пройдут на дистанциях 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 50 км свободным стилем. И впервые будет использована новая система хронометража, которая используется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. Отличие от предыдущей системы в том, что в режиме реального времени возможно слежение за участниками гонки, а персональный результат будет выслан на телефон по окончании соревнований. На пунктах питания будет организован горячий морс, мармелад и овсяные печенья.

В 2022 году в состязаниях приняли участие около 800 поклонников лыжного спорта различного уровня подготовки. Среди участников на старт вышли представители Самарской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Ярославской, Челябинской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионов страны, а также спортсмены из Казахстана и Германии.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 63 регионе уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. Так в конце 2022 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» введена в эксплуатацию новая лыжероллерная трасса. Новая освещенная трасса протяженностью более 6 км позволит круглогодично заниматься не только профессиональным спортсменам, но и поклонникам лыжного спорта, приобщаясь к здоровому образу жизни.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
16 января 2023  13:15
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
187
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
16 января 2023  13:00
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
133
Стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
16 января 2023  12:10
Стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
219
Во время работы Дмитрия Азарова в зоне СВО, в четверг ночью, на связь вышел военнослужащий из Самарской области.
13 января 2023  21:55
Губернатор Дмитрий Азаров доставил на родную землю раненного бойца
1498
13 января в САТОБ имени Д. Д. Шостаковича состоялась церемония подведения итогов XV областной акции
13 января 2023  21:46
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
959
Весь список