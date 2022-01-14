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В Самаре состоится лыжный марафон "Сокольи горы"

14 января 2022 16:09
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В нем участвуют спортсмены не только со всего региона, но и любители лыжного спорта из других субъектов РФ, а также других стран.

На территории базы УСЦ «Чайка» 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы», 27 января пройдет ночная гонка. Из-за строительства лыжероллерной трассы изменится маршрут лыжных трасс. Лыжный марафон «Сокольи горы» проводится ежегодно при поддержке министерства спорта Самарской области.

В нем участвуют спортсмены не только со всего региона, но и любители лыжного спорта из других субъектов РФ, а также других стран. Соревнования включены в серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные гонки страны.

29 января: лыжные трассы ГАУ СО УСЦ «Чайка»: Самарская область, г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, верхняя поляна, лыжный комплекс «1». Соревнования на дистанциях: 3, 10, 20, 30, 50 километров (свободный стиль). Формат гонки — масс-старт.

30 января: лыжные трассы ГАУ СО УСЦ «Чайка»: Самарская область, г. Самара, ул. Дубравная (тупик, до лыжной базы «Динамо»), нижняя поляна, лыжный комплекс «2». Соревнования на дистанциях: 2,5, 7,5, 15, 30, километров (классический стиль). Формат гонки — масс-старт.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача и оплатившие стартовый взнос за участие в соревнованиях на дистанциях 10 км, 20 км, 30 км, 50 км (свободный стиль), 7,5 км, 15 км, 30 км (классический стиль). Стартовый взнос за участие в соревнованиях на дистанциях 2,5 и 3 км не взимается.

Регистрация участников здесь.

Положение о проведении Самарского лыжного марафона «Сокольи Горы» в 2022 году.

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