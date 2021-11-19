В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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В субботу, 20 ноября, в спортивном комплексе «Маяк» состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие пройдет на территории спортивного комплекса «Маяк» по адресу: г. Самара, Костромской пер., 15а. Открытие фестиваля — в 10.30.

Организаторы мероприятия: министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий». Задачи фестиваля: обмен опытом работы по реабилитации инвалидов всех категорий и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, а также популяризация комплекса ГТО среди населения.

В фестивале примут участие лица с нарушениями слуха, проживающие на территории Самарской области, независимо от пола, в возрасте от 18 до 49 лет, что соответствует VI–VIII возрастной ступени комплекса ГТО. Участники фестиваля предъявляют сертификат о вакцинации, либо предоставляют сведения о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест. В рамках фестиваля участники будут состязаться в спортивной программе по многоборью ГТО: рывок гири, отжимания, наклоны, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину, плавание на дистанции 25 метров. Тестовая программа фестиваля включает подтягивание и стрельбу из электронного оружия. Все участники фестиваля получат сувенирную продукцию министерства спорта Самарской области, а победители и призеры спортивной программы будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.