В Самаре состоится 80-я лыжная гонка на призы газеты "Волжская коммуна"

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6 и 7 марта на УСЦ «Чайка» (Самара, п. Управленческий) в 80-й раз состоится старт лыжных гонок на призы газеты «Волжская коммуна».

Первые лыжные соревнования на переходящий серебряный кубок, учрежденный «Волжской коммуной», прошли 2 марта 1941 года. С тех пор гонка стала ежегодной.

Традиционно в гонках принимают участие жители со всего Поволжья. Возраст участников — от 10 до 64 лет.

Начало гонок 6 и 7 марта в 11:00.

Условия подачи заявок: http://ski63.ru/competitions/20073.html

В программе юбилейных гонок: торжественное открытие соревнований, музыкальное сопровождение, награждение призёров, угощения для участников и болельщиков.

Организаторы соревнований – «Самарское областное вещательное агентство», самарская областная федерация лыжных гонок и министерство спорта Самарской области, сообщает Минспорта региона.