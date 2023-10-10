В Самаре сборная команда России по регби сыграет с «Русскими Барбарианс»

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21 октября в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» впервые состоится регбийный матч. На поле одного из самых современных спортивных объектов страны выйдут сборная России по регби и «Русские Барбарианс» – сборная легионеров чемпионата страны по регби.



Товарищеская игра состоится в рамках фестиваля «Большое регби на Волге», который пройдет в столице губернии с 20 по 21 октября.



Билеты на товарищеский матч уже в свободном доступе. Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки. Для этого необходимо перейти на сайт samara.rugby.ru и оформить заявку. Также на сайте возможно приобрести билеты на места повышенной комфортности.