В Самаре российские боксеры победили соперников из Сербии

72

В Самаре во Дворце спорта им.Высоцкого состоялась международная матчевая встреча «Бокс на Волге». Команда России взяла верх над боксерами из Сербии со счетом 6:1. Участников и гостей турнира поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Бокс на Волге» проходит в столице губернии во второй. Впервые поединки в таком формате состоялись 4 марта между командами России и Белоруссии. С учетом высочайшего уровня проведения турнира Самаре снова доверили организацию значимых международных соревнований.

«В Самаре вновь замечательное спортивное событие, бокс высочайшего уровня. И отдельно хочу, чтобы мы еще раз поприветствовали парней, которые показали сегодня свой профессионализм, проявили лучшие качества – мужество, храбрость. Все это стало, конечно, большим, важным зрелищем для всех нас, для любителей бокса, спорта, для начинающих спортсменов, - сказал губернатор. – Турнир «Бокс на Волге» уже стал брендом. Неслучайно именно здесь, на самарской земле проходят матчевые встречи высочайшего уровня. Конечно, самарская школа бокса известна далеко за пределами нашего региона, известна во всем мире. Уверен, что традиции самарского бокса будут продолжаться. Благодаря таким встречам буду расти новые мастера и будут с честью и достоинством на рингах планеты защищать честь и нашего региона, и нашей страны».

В рамках матчевой встречи 14 боксеров из России и Сербии провели бои в 7 весовых категориях. За поединками на трибунах Дворца спорта наблюдали многочисленные поклонники спорта, ветераны бокса, воспитанники спортивных школ. Среди зрителей также были участники и ветераны СВО с семьями. В числе почетных гостей «Бокса на Волге» – двукратный Олимпийский чемпион Олег Саитов, чемпион Европы из Тольятти Вахид Аббасов, легенда куйбышевского бокса, чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы Василий Шишов, боец ММА и двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

«В Самаре проводится много интересных боксерских мероприятий – это здорово. Это возможно благодаря поддержке бокса со стороны руководства региона. Самара выходит на лидирующие позиции в России по уровню проведения боксерских турниров», - отметил Олег Саитов. Он также добавил, что проведение таких турниров на высочайшем уровне возможно благодаря появлению в Самаре современного Дворца спорта.

«Хорошо, что в Самаре проводятся такие встречи. Организация на отличном уровне, нам все очень понравилось», - сказал боксер сборной Сербии Садам Магомедов.

«Настоящая боксерская атмосфера. В зале было громко, все болели. Думаю, мои чувства разделяют и другие спортсмены. Классная организация!» - признался россиянин Максим Кузнецов.

По итогам всех поединков российские спортсмены победили со счетом 6:1. Также в рамках мероприятия прошел выставочный матч тяжеловесов между россиянином Артемом Сусленковым и американцем Кевином Джонсом.

Дмитрий Азаров подчеркнул: в поединках нет проигравших: «Я уверен, каждый боец, который вышел на ринг, стал сильнее. Благодарю наших замечательных гостей, друзей из Сербии, за то, что они здесь, на самарской земле, проявили свое мастерство и мужество, показали высокий класс».

Фото: Андрей Савельев