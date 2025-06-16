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В Самаре прошло открытие регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового волейбола (0+). В торжественной церемонии приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и депутат Самарской губернской думы, председатель президиума федерации волейбола Самарской области Роман Балтер, участники соревнований и любители волейбола.



Рогожинская отметила, что подобный фестиваль детского дворового волейбола проходит впервые. И заявки на его проведение подали команды из 50 регионов России. А Балтер добавил, что Самарская область стала первой, где уже начались матчи фестиваля.



В однодневном турнире участвовали 20 команд из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.



В составе каждой играли два юноши и две девушки 13-14 лет. Матчи проходили на четырех площадках для пляжного волейбола, которые расположены под Красноармейским спуском самарской набережной.

Источник: sovainfo.ru

Фото: freepik.com