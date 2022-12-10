В Самаре прошли областные соревнования «Жемчужины Поволжья» по спортивной аэробике

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В Самаре в спортивном комплексе «Молодежный» прошли областные соревнования «Жемчужины Поволжья» по спортивной аэробике.



В турнире приняли участие более 300 участников, представляющие спортивные школы и клубы 63 региона. Спортсмены боролись за медали в нескольких номинациях: индивидуальные, смешанные пары, трио, группы, а также танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.



Традиционно соревнования «Жемчужины Поволжья» являются заключительными в уходящем году. На них подводят итоги и обсуждают планы на будущее. Стоит, отметить, что в соревнованиях принимали участие не только девушки, но и юноши. Сегодня в Самарской области спортивная аэробика является одним из активно развивающихся видов спорта.



«Радует, что с каждым годом количество участников становится все больше. Во многом это стало возможным благодаря губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, который уделяет особое внимание развитию детско-юношеского спорта», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО