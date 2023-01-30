В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"

135

28 января в Самаре в девятый раз прошёл лыжный марафон “Сокольи Горы". Соревнования проходили на 5 дистанциях свободным стилем 2,5 км, 11 км, 17 км, 34 км, 50 км.

В Самару в этот раз приехали более 600 участников из трёх стран и 120 городов и населенных пунктов России. Для сравнения в 2022-м году на старт свободным стилем вышли 490 участников.

50 км свободным стилем бежали только мужчины. Сразу два лыжника — Иван Кустов и Олег Петров — показали практически одинаковое время с разницей всего в 1 секунду. Но первым пересек черту Иван Кустов. Немного уступил и занял третье место Евгений Овчинников — 2:10:55.