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с 30 января по 2 февраля в Самаре прошел лыжный фестиваль «Сокольи горы».\

Он проходил на территории учебно-спортивного центра "Чайка".

В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников из более чем 150 городов и населённых пунктов России, а также гостей из Казахстана и Германии. Фестиваль стал настоящим праздником для всех любителей лыжного спорта. Участники отмечали отлично подготовленные трассы, дружелюбную атмосферу и высокий уровень организации, включая слаженную работу волонтеров и соблюдение тайминга.

В программе фестиваля 30 января прошли ночные гонки свободным стилем на дистанциях 2,5, 6 и 12 км, 1 февраля — гонки свободным стилем на 2,5, 10, 30 и 50 км, а также впервые в истории фестиваля состоялся инклюзивный заезд. Завершились соревнования вчера гонками классическим стилем на 2,5, 10 и 30 км.

Фото: Центр развития физкультуры и спорта Самары