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В Самаре прошел финал Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

21 сентября 2021 10:56
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В Самаре прошел финал Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

В прошедшие выходные, на площадке торгового комплекса «АМБАР» прошли самые зрелищные автоспортивные соревнования Поволжья - GRAND FINAL Чемпионата DRIFT THAT. По итогам сезона победил самарец Александр Поссен, он же стал лидером финального заезда, подтвердив статус чемпиона. 

В этом году в Самаре прошли три серии сезона, еще две - в Ульяновске и Уфе. Ради финала в Самару приехали пилоты из разных городов России (Тольятти, Уфа, Саратов, Балаково, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Екатеринбург, Орск), а один из них приехал на DRIFT THAT в Самару из Норвегии. 

Пилоты в погоне за победой должны были пройти трассу в управляемом заносе на максимальной скорости – 100-110 км/ч рекорд заездов. Трасса включала в себя несколько разных зон: те, в которых не должна оказаться ни одна часть машины и те по которым нужно проехать, придерживаясь определенной траектории. 

Серия выдалась жаркой! За соревнования пилоты сожгли более ста покрышек, ведь температура в пятне контакта протектора и трассы во время заноса поднимается до 300-400°С. 

Весь пьедестал победителей финальной пятой серии заняли автоспортсмены Самарской области. По мнению судей, лучшим пилотом финальных заездов стал Александр Поссен из Самары на своей BMW E30. Второе место занял самарец Сергей Кузнецов, а третье Валерий Абрамов из Тольятти. 

Определились в этот день и с лидерами сезона по итогам пяти серий. И здесь статус чемпиона сохранил за собой победитель GRAND FINAL DRIFT THAT самарец Александр Поссен, серебро взял Валерий Абрамов из Тольятти, а третье место занял пилот из Набережных Челнов (Татарстан) Ленар Рахимов. 

Примечательно, что все победы серии и сезона на счету автомобилей BMW. 

Параллельно тренировочным заездам на площадке работал диджей и автовыставка самых необычных машин, прошли BurnOut Battle, Stunt Riding Show, соревнования по RC-drift на моделях авто с радиоуправлением. Уже традиционно, особой популярностью пользовалось Drift-taxi - возможностью почувствовать себя вторым пилотом и получить заряд адреналина воспользовалось более тысячи человек. Мероприятие проводит Автомобильная федерация Сарской области (АФСО) при поддержке холдинга Global Vision. 

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