В Самаре пройдут соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна»

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К участию приглашаются профессиональные спортсмены и любители от 9 лет и старше. Соревнования будут разыграны в 12 возрастных категориях.

Гонки состоятся 15-16 февраля на территории ГАУ ДО СШ «Чайка».

Традиционно в соревнованиях участвуют несколько сотен лыжников со всего Поволжья. Первый старт соревнований на призы одной из старейших газет в России (в марте «Волжской коммуне» исполнится 118 лет) состоялся 2 марта 1941 года. С тех пор традиция проведения гонок не прерывалась. Даже в годы Великой Отечественной войны находилось время для спорта. И 2025 год не станет исключением.

Участие в гонке бесплатное. Подробности - в Положении о соревнованиях.

Организаторы гонки: Самарское областное вещательное агентство, Самарская областная федерация лыжных гонок и министерство спорта Самарской области.