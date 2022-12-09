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В Самаре пройдет III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО

9 декабря 2022 13:06
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в Самаре в «МТЛ Арена» пройдет III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО

С 16 по 18 декабря в Самаре в «МТЛ Арена» пройдет III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО. На «Играх ГТО» разыграют первенство среди 47 команд субъектов Российской Федерации, индивидуальных участников, а также пройдет состязание «Иду на рекорд» за установление рекордов в отдельных видах испытаний ГТО, которые затем попадут в «Книгу рекордов ГТО».

«Игры ГТО» проводится в России с 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

16 декабря - 9:00 – 9:20 - Торжественная Церемония Открытия «Игр ГТО» 2022.

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