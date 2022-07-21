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В Самаре пройдет второй этап Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

21 июля 2022 09:37
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В Самаре пройдет второй этап Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

В воскресенье, 24 июля, с 11:00 до 19:00 на площадке торгового комплекса «АМБАР» (Южное шоссе, 5) пройдут самые зрелищные автоспортивные соревнования Поволжья – второй этап Чемпионата DRIFT THAT 2022. Мероприятие проводит Автомобильная федерация Самарской области (АФСО) при поддержке холдинга Global Vision (ТК «Амбар», LETOUT Аутлет Молл).

В заездах примут участие пилоты из разных городов России: Самара, Тольятти, Уфа, Саратов, Балаково, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Екатеринбург, Орск, Рязань. Профессионалы своего дела покажут уникальное мастерство и сожгут немало резины.

В этот же день, на соседней площадке с 8.00 до 18.30 пройдет Чемпионат России по автозвуку, который соберет более 100 участников со всей страны.

Для гостей DRIFT THAT предусмотрели интерактив и шоу-программу: выставка самых ярких и эффектных автомобилей, BurnOut battle, роспись авто, показательные выступления по rc-drift. Участников заездов оценят по углу заноса, траектории и стилю. Перед заездами пройдёт парад пилотов, а после – награждение победителей.

Традиционно любители адреналина смогут проехать трассу с пилотом в режиме боевого заезда на DRIFT TAXI. Погрузиться в атмосферу и получить заряд адреналина можно 23 июля во время тренировочных заездов с 15.00 до 17.00.  и 24 июля 11.30 до 14.00.  

«С каждым сезоном чемпионат объединяет все больше городов. Мероприятие посещает в среднем около 70 000 тысяч человек, несмотря на погоду – и в жару, и в дождь. Это говорит о нарастающем интересе к дрифту. Во втором этапе примут участие более 30 спортсменов со всей страны, среди которых чемпионы и призёры прошлых серий и новые перспективные пилоты», - руководитель комитета по дрифтингу АФСО, судья второй категории Василий Шульц.

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Программа DRIFT THAT на 24 июля:
 

11:00-14:00 DRIFT TAXI и тренировочные заезды

12:00-18:00 Автовыставка
10:00 -20.00 Чемпионат России по автозвуку
14:30 Парад участников, шоу-программа

15:30 - 16:30 Заезды ТОП32
16:45 Заезды ТОП16

18:00 Награждение победителей автовыставки и соревнования автоклубов

18:45 Награждение победителей финала DRIFT THAT

Вход для зрителей бесплатный.

 

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