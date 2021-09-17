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В Самаре пройдет финал Чемпионата Поволжья по дрифту

17 сентября 2021 12:40
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В Самаре пройдет финал Чемпионата Поволжья по дрифту

В субботу, 18 сентября, с 11:00 до 19:00 на площадке торгового комплекса «АМБАР» (Южное шоссе, 5) пройдут самые зрелищные автоспортивные соревнования Поволжья - GRAND FINAL Чемпионата DRIFT THAT. Мероприятие проводит Автомобильная федерация Самарской области (АФСО) при поддержке холдинга Global Vision. 

В этом году в Самаре прошли уже две серии сезона, еще две - в Ульяновске и Уфе. Ради главного кубка и звания победителя сезона-2021 автоспортсмены снова встретятся в Самаре. В финальных заездах примут участие пилоты из разных городов России (Самара, Тольятти, Уфа, Саратов, Балаково, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Екатеринбург, Орск), а один из них приехал на DRIFT THAT в Самару из Норвегии! 

Профессионалы своего дела покажут уникальное мастерство и сожгут немало шин. Специальный гость соревнований – пилот RDS GP и опытный судья Виталий Полищук, стоявший у истоков российского дрифт-движения. Среди главных организаторов - руководители АФСО и старший Паддока поддержки Formula1 Василий Шульц. 

В программе 32 заезда, между которыми для гостей DRIFT THAT предусмотрели интерактив и шоу-программу: выставка самых ярких и эффектных автомобилей, соревнования по автозвуку, BurnOut Battle. Уже традиционно любители адреналина смогут проехать трассу с пилотом в режиме боевого заезда на DRIFT TAXI. Погрузиться в атмосферу и получить заряд адреналина можно с 11.00 до 14.00. 

«Чемпионат объединяет все больше городов и стран и очень вырос всего за несколько лет. В этом году состоялись все этапы чемпионата DRIFT THAT, что стало настоящим праздником для всех автоспортсменов и фанатов дрифта после застойного 2020 года. Все серии этого сезона достаточно интересные - и с точки зрения уровня пилотов, и географии участников. Ожидаем зрелищности от большого финала, который традиционно пройдет в Самаре», - отмечает руководитель комитета по дрифтингу АФСО, судья второй категории Василий Шульц. 

Вход для зрителей бесплатный.

Теги: чемпионат

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