В Самаре пройдет чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ

Соревнования состоятся на главной арене СКК «Дворец спорта имени В.Высоцкого». В них примут участие сильнейшие спортсмены Российской Федерации и начинающие тхэквондисты.
Ожидаются делегации из 50 регионов страны.
Торжественная церемония открытия пройдет в четверг, 13 апреля. Начало в 13:00. Вход свободный.
По итогам состязаний будут сформированы национальные сборные команды России для участия в чемпионате и первенстве мира, которые запланированы на август в столице Республики Казахстан.
Фото: минспорта СО