В Самаре пройдет чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ

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Соревнования состоятся на главной арене СКК «Дворец спорта имени В.Высоцкого». В них примут участие сильнейшие спортсмены Российской Федерации и начинающие тхэквондисты.

Ожидаются делегации из 50 регионов страны.



Торжественная церемония открытия пройдет в четверг, 13 апреля. Начало в 13:00. Вход свободный.



По итогам состязаний будут сформированы национальные сборные команды России для участия в чемпионате и первенстве мира, которые запланированы на август в столице Республики Казахстан.

Фото: минспорта СО