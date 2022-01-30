В Самаре проходит традиционный лыжный марафон «Сокольи горы»

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В Самаре на территории учебно-спортивного центра «Чайка» проходит традиционный лыжный марафон «Сокольи горы». Соревнования включены в серию Russialoppet, объединяющую крупнейшие лыжные марафоны страны.



В состязаниях на дистанциях свободным стилем и в классической гонке принимают участие поклонники лыжного спорта независимо от уровня подготовки. Среди участников представители Самарской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Ярославской, Челябинской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионов страны.



«Лыжный марафон «Сокольи горы» – это всегда праздник спорта, интересные соревнования и отличная возможность провести выходные дни на свежем воздухе», - отметил руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Фото: минспорт СО