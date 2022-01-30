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В состязаниях на дистанциях свободным стилем и в классической гонке принимают участие поклонники лыжного спорта независимо от уровня подготовки
В Самаре проходит традиционный лыжный марафон «Сокольи горы»
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В Самаре проходит традиционный лыжный марафон «Сокольи горы»

30 января 2022 15:12
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В состязаниях на дистанциях свободным стилем и в классической гонке принимают участие поклонники лыжного спорта независимо от уровня подготовки

В Самаре на территории учебно-спортивного центра «Чайка» проходит традиционный лыжный марафон «Сокольи горы». Соревнования включены в серию Russialoppet, объединяющую крупнейшие лыжные марафоны страны.

В состязаниях на дистанциях свободным стилем и в классической гонке принимают участие поклонники лыжного спорта независимо от уровня подготовки. Среди участников представители Самарской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Ярославской, Челябинской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионов страны.

«Лыжный марафон «Сокольи горы» – это всегда праздник спорта, интересные соревнования и отличная возможность провести выходные дни на свежем воздухе», - отметил руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

 

Фото:   минспорт СО

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