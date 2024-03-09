В Самаре проходит первенство Приволжского ФО по фехтованию на шпагах

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С сегодняшнего дня в Самаре проходит первенство Приволжского федерального округа по фехтованию на шпагах. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки до 12, до 15 и до 18 лет.



- Самарская область регулярно принимает подобные соревнования, что, конечно, способствует развитию и росту популярности фехтования, - комментирует областной федерации фехтования Михаил Иевлев. - Рассчитываем, что наши ребята выступят хорошо и поборются за топ-3 в общекомандном зачёте со сборными Башкортостана и Татарстана.



Соревнования проходят на стадионе "Локомотив". Под них задействованы одновременно два зала: в одном будут состязаться юноши, в другом - девушки.

Фото: Минспорта