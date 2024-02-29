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В Самаре на трассах ГЛК "Сок" состоялись соревнования по горнолыжному спорту

29 февраля 2024 15:58
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В них принимали участие спортсмены от 17 до 77 лет.

В Самаре на трассах ГЛК "Сок" состоялись соревнования по горнолыжному спорту. В них принимали участие спортсмены от 17 до 77 лет.

В рамках Кубка Самарской области проводился заезд в дисциплине слалом-гигант. Победителями и призерами стали:

 Екатерина Барова
 Кристина Карно
 Дина Неваева

 Михаил Маслов
 Павел Щелочков
 Евгений Ширяев

В рамках чемпионата Самарской области состоялись соревнования по слалому. Чемпионами и призерами стали:

 Екатерина Барова
 Камила Лихачева
 Кристина Карно

 Никита Шихторин
 Михаил Маслов
 Федор Колеснев

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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