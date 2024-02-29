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В Самаре на трассах ГЛК "Сок" состоялись соревнования по горнолыжному спорту. В них принимали участие спортсмены от 17 до 77 лет.



В рамках Кубка Самарской области проводился заезд в дисциплине слалом-гигант. Победителями и призерами стали:



Екатерина Барова

Кристина Карно

Дина Неваева



Михаил Маслов

Павел Щелочков

Евгений Ширяев



В рамках чемпионата Самарской области состоялись соревнования по слалому. Чемпионами и призерами стали:



Екатерина Барова

Камила Лихачева

Кристина Карно



Никита Шихторин

Михаил Маслов

Федор Колеснев

Фото: минспорта СО