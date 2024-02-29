В Самаре на трассах ГЛК "Сок" состоялись соревнования по горнолыжному спорту. В них принимали участие спортсмены от 17 до 77 лет.
В рамках Кубка Самарской области проводился заезд в дисциплине слалом-гигант. Победителями и призерами стали:
Екатерина Барова
Кристина Карно
Дина Неваева
Михаил Маслов
Павел Щелочков
Евгений Ширяев
В рамках чемпионата Самарской области состоялись соревнования по слалому. Чемпионами и призерами стали:
Екатерина Барова
Камила Лихачева
Кристина Карно
Никита Шихторин
Михаил Маслов
Федор Колеснев
Фото: минспорта СО