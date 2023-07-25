В Самаре дали старт чемпионату ВС РФ по парашютному спорту

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Вчера, 24 июля, на территории воинской части в Самаре состоялось торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту. С 25 по 30 июля военнослужащие будут бороться за заветные места на пьедестале.



Старт чемпионату дал начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин, который поприветствовал участников и пожелал им упорства в достижении рекордов, спортивной удачи и блистательных побед.



«Уверен, что бескомпромиссная и честная борьба сильнейших представителей столь зрелищного вида спорта оставит незабываемые впечатления у всех зрителей и участников. Пусть отточенная техника и умение рассчитывать свои силы, стойкость и упорство принесут победу самым достойным», – обращаясь к командам-участникам, сказал Роман Махонин.



Также на открытии соревнований присутствовали: помощник командующего 2-й общевойсковой армией по физической подготовке подполковник Виталий Попов; начальник команды – старший тренер спортивной команды (по парашютному спорту) ЦСКА подполковник Александр Иванов; главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской категории Анатолий Сырчин.



«Приятно, что в это время мы смогли собрать столько спортсменов на этих соревнованиях, - отметил в своей речи Александр Иванов. - Кто-то сейчас выполняет боевую задачу, кто-то только прибыл и сразу в строй, в небо. Спасибо вам за то, что вы остаетесь преданными нашему парашютному спорту, что вы продолжаете это дело. Хорошей нам погоды, высоких спортивных результатов и пусть победит сильнейший».



Неожиданной частью программы мероприятия стало вручение по приказу Министра спорта Российской Федерации удостоверения и почетного значка Мастера спорта России по парашютному спорту Владиславу Мурашкину.



Окончание церемонии открытия чемпионата ВС РФ ознаменовалось торжественным маршем команд участников.



В предстоящих соревнованиях будут состязаться 90 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 8 команд: ЦСКА, ВДВ, ВКС, ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ. От Центрального спортивного клуба Армии будут выступать лучшие парашютисты: это победители и призеры чемпионатов мира, Европы, победители и призеры Всемирных военных игр и чемпионатов мира среди военнослужащих, рекордсмены мира, участники десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс.



Призовые медали разыграют в личном и командном зачетах в упражнениях на точность приземления и групповой и индивидуальной акробатике. В первой дисциплине военнослужащие будут прыгать с высоты в 1000 м, и при приземлении они должны показать на специальном датчике минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром 2 см. В акробатике прыжки выполняются с высоты в 2 200 м при одиночном прыжке, где парашютист в свободном падении должен выполнить комплекс фигур, определенный заранее судейством. В групповом – 3200 м, где уже команда совершает перестроения в различные по сложности фигуры. Судейство в этой дисциплине проводится по воздушной съемке, оператор также является членом команды.