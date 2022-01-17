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В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»

17 января 2022 13:07
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В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»

На территории базы УСЦ «Чайка» 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы», 27 января пройдет ночная гонка. В связи со строительством лыжероллерной трассы изменится маршрут лыжных трасс. Лыжный марафон «Сокольи горы» проводится ежегодно при поддержке министерства спорта Самарской области. В нем участвуют спортсмены не только со всего региона, но и любители лыжного спорта из других субъектов РФ, а также других стран. Соревнования включены в серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны страны.

29 января: лыжные трассы ГАУ СО УСЦ «Чайка»: Самарская область, г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, верхняя поляна, лыжный комплекс «1». Соревнования на дистанциях: 3 км, 10 км, 20 км, 30 км, 50 км (свободный стиль). Формат гонки — масс-старт.

30 января: лыжные трассы ГАУ СО УСЦ «Чайка»: Самарская область, г. Самара, ул. Дубравная (тупик, до лыжной базы «Динамо»), нижняя поляна, лыжный комплекс «2». Соревнования на дистанциях: 2 км, 5 км, 7,5 км, 15 км, 30 км (классический стиль). Формат гонки — масс-старт.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача и оплатившие стартовый взнос за участие в соревнованиях на дистанциях 10 км, 20 км, 30 км, 50 км (свободный стиль), 7,5 км, 15 км, 30 км (классический стиль). Стартовый взнос за участие в соревнованиях на дистанциях 2,5 км и 3 км не взимается.

Регистрация участников: russiarunning.comrussialoppet.ru.

 

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