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Всех любителей здорового образа жизни приглашаем в Самару на пляж Первомайского спуска, где в 8 утра 10 августа, в День физкультурника, пройдет "Зарядка с чемпионом".



Занятие проведут мастер спорта международного класса, чемпионка России, призер чемпионата Европы, участница Олимпийских Игр, тренер по дзюдо Ирина Заблудина и заслуженные мастера спорта, чемпионы России, победители первенств мира и Европы, Игр БРИКС, серебряные призеры Олимпийских Игр по фехтованию братья Антон и Кирилл Бородачевы.



Считается, что фехтование появилось как минимум 800 лет назад. Термины в фехтовании заимствованы из французского языка, и в целом в России фехтование ассоциируется с историческими французскими романами. Соревнования по фехтованию входили в программу всех летних Олимпиад начиная с 1896 года. Фехтованием занимались два министра спорта России - Павел Колобков, находившийся в этой должности с 2016 по 2020 год, и действующий министр спорта РФ, уроженец Самарской области Михаил Дегтярев.