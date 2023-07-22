В регионе стартовал межрегиональный фестиваль пляжного футбола и волейбола «Золотые пески - Богатое»

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Традиционный турнир проходит на берегу реки Самары в районе озера Сызганское. В этом году заявились команды из Республики Татарстан, Самарской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей.



В 2023 году в названии фестиваля увековечили имя его создателя - Николая Ахатчикова, который долгое время возглавлял районный комитет физкультуры и спорта. Это он предложил такой формат турнира и место его проведения.



«Здоровье граждан и популяризация спорта - это наш приоритет. Фестиваль «Золотые пески - Богатое» является эффективным механизмом, позволяющим вовлекать жителей региона в массовый спорт, формировать в обществе культуру здорового образа жизни. Отрадно, что молодежь активно приобщается к многолетним традициям и перенимает опыт», - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.