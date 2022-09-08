В рамках ВЭФ состоялись соревнования Владивостокской международной регаты по гребному спорту

Сегодня в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке состоялись соревнования Владивостокской международной регаты по гребному спорту.
В спортивной программе форума принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
В павильоне «Арена ГТО» на Улице Дальнего Востока прошли заезды по гребле-индор среди спортсменов из России, Китая и Узбекистана.
На дистанции 2000 м среди мужчин победу одержал представитель Самарской области, чемпион мира по гребле-индор, участник олимпийских игр в Токио Александр Вязовкин.
Фото: минспорта СО