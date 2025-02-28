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В Похвистнево состоялись чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

28 февраля 2025 17:12
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Официальные спортивные соревнования по данной дисциплине проводились в регионе впервые.

27 февраля в Похвистнево на стадионе «Нефтяник» состоялись чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «лыжные гонки».

Официальные спортивные соревнования по данной дисциплине проводились в регионе впервые.

Участники преодолели 3 километра свободным стилем.

Мужчины

Василий Андреев Камышлинский район
Александр Шерстнев Похвистневский район
Роман Акимов Похвистневский район

Женщины

Наталья Куликова Похвистневский район
Екатерина Снапко Приволжский район
Ксения Корзунина Приволжский район

Юноши

Дмитрий Плотников Похвистневский район
Иван Карпов Похвистневский район
Даниил Тарасов Тольятти

Организаторы мероприятия - минспорт Самарской области, ГБУ СО ЦАФКАС, МБУ «Спортивные сооружения городского округа Похвистнево» и региональное отделение Всероссийской федерации спорта ЛИН.

 

Фото:  Никита Королев/ минспорта СО
        

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