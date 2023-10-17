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С 19 по 22 октября в Перми пройдет Международный форум «Россия - спортивная держава» на котором обсудят ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. В этом году он будет посвящен 300-летию Перми и 100-летию Минспорта России.



Форум был учрежден в 2009 году Указом Президента России в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Ежегодно он объединяет более 3000 человек.



Самарская область не пропускает масштабное мероприятие. В 2023 году делегацию 63 региона возглавит врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Наша губерния также станет участником международной выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы». На стенде «СпортКоманда63» будут представлены достижения спортсменов, а также спортивные проекты, реализуемые в рамках продвижения физической культуры, спорта и здорового образа жизни.



Ранее форум проходил в Кемерово, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске и других городах. В фотогалерее вспоминаем, как это было.