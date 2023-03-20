В Омске состоялся чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «велоспорт - тандем-трек

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Борьбу за медали вели 27 экипажей (8 женских и 19 мужских) из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртской и Бурятской Республик, Тульской, Свердловской, Омской и Самарской областей, а также Красноярского края. Слепым спортсменам на велосипеде-тандеме помогают лидеры-гиды.



Спортсмены разыграли медали в спринте (200 м с хода), гонке преследования (4 км) и гонке на 1000 метров. Самарскую область представляли три мужских экипажа: Л.Тютин/М.Ростовцев, А.Буков/В.Ляшко, Г.Марченко/Н.Иванюк.



Тютин Леонид/Ростовцев Михаил (1000 метров) - золото;

Тютин Леонид/Ростовцев Михаил (200 метров) - серебро;

Буков Андрей/Ляшко Владислав (1000 метров) - бронза.

Фото: минспорта СО