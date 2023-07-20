в областной столице проходит физкультурно-спортивная акция «Самара в движении»

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Все желающие могут присоединиться к тренировкам на площади Куйбышева, набережной в районе Первомайского спуска, а также в парках Гагарина и 50-летия Октября. На каждой из них за самочувствием любителей активного отдыха следит медработник.

На площади Куйбышева установлены спортивные площадки. Ежедневно с утра и до вечера у поклонников физкультуры есть возможность испытать свою выносливость, сыграв в стритбол или футбол, присоединиться к функциональным тренировкам. Юные спортсмены уже оценили скейт-парк.

В парках и на пляже проходят групповые тренировки танцевальных и функциональных фитнес-направлений, таких как zumba, йога, salsation стретчинг и многое другое. Запись на тренировки не требуется, на всех трёх площадках выдаются коврики для занятий.

На набережной у Первомайского спуска организованы площадки для занятий пляжными видами спорта, оборудован боксерский ринг с трибунами и большая зона с мешками для бокса.

С актуальной информацией и еженедельным расписанием тренировок можно ознакомиться в группе акции (http://vk.com/samaravdvizhenii).