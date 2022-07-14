В Новокуйбышевске пройдет 11-й тур Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3х3

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В четверг, 14 июля, в 20:00 начнутся матчи 11-й тура Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3х3. Игры пройдут в Новокуйбышевске в парке "Дубки".

Каждый тур Лиги губернатора - отдельное яркое спортивное мероприятие. Команды получают очки рейтинга в соответствии с занятыми местами. В Суперфинал попадут команды, которые наберут наибольшее количество очков по итогам предварительных этапов. Традиционно призеров Лиги губернатора ждут не только медали, но и ценные подарки.

Напомним, матчи Лиги губернатора Самарской области по баскетболу проводятся в различных городах региона с участием юношеских и взрослых команд.

Проект создан по инициативе Дмитрия Азарова, чтобы у каждого поклонника баскетбола была дополнительная возможность заниматься любимым видом спорта в удобное время, пишет Сова.