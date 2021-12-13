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В Новогорске завершились Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин.



В турнире приняли участие 68 спортсменов. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио, самарцы Кирилл и Антон Бородачев уверенно дошли до полуфинальной стадии мужского турнира, но в финал вышел Антон, обыгравший Кирилла со счетом - 15:7. Затем в финале Антон Бородачев нанес поражение Владиславу Мыльникову из Курской области - 15:13 и завоевал золотую медаль.



На сегодняшний день братья Бородачевы возглавляют всероссийский рейтинг в этом виде оружия.

Фото: минспорт СО