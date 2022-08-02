В Москве в финале Кубка Павла Леднева по современному пятиборью победил самарский спортсмен

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В Москве проходит финал Кубка Павла Леднева по современному пятиборью.



Соревнования проходят на спортивных площадках Центра современного пятиборья «Северный» и Московской академии современного пятиборья. В турнире принимают участие по 36 мужчин и женщин - сильнейших спортсменов из России и Беларуси. Для российских и белорусских пятиборцев Кубок Леднева стал альтернативой международным турнирам. Напомним, первый и третий этапы Кубка прошли на территории Беларуси, в России состоялись второй этап и финал.



В мужском финале победителем стал 19-летний самарский пятиборец, воспитанник ГАУ СО «СШОР №5» Кирилл Мануйло, набравший 1485 баллов. Второе место занял россиянин Егор Громадский (1480). Тройку лучших замкнул белорус Илья Полозков (1477).



Отметим, что второй представитель Самарской области, участник Олимпийских игр в Токио-2020 Александр Лифанов перед стартом финальном этапа лидировал в рейтинге Кубка Леднева, выиграв два этапа из трех. Сегодня он финишировал восьмым (1442).

Фото: минспорта СО