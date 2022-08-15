В Москве проходит Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов по велосипедному спорту 

218

В Москве проходит I Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов России по велосипедному спорту на шоссе среди мужчин и женщин.



Представительница Самарской области Марина Уварова завоевала бронзовую медаль в женской индивидуальной гонке на время. Спортсменка финишировала с результатом - 44 минуты 36,39 секунды. Победительницей турнира стала петербурженка Алена Иванченко (42:07,79). На втором месте - Елизавета Ошуркова из Республики Адыгея (44.30,51).



Всего в программе Всероссийской спартакиады 39 видов спорта. В них примут участие около 13 тысяч человек, из них 9 200 спортсменов и 3 800 тренеров и специалистов. В заявку на турнир включены сильнейшие спортсмены страны, входящие в состав сборных команд субъектов России. Отметим, что Всероссийская спартакиада - это первое спортивное мероприятие подобного масштаба.



Кроме Марины Уварой в состав сборной Самарского региона также вошли: Александр Комин, Роман Майкин, Артем Ныч, Дмитрий Пузанов, Денис Савельев, Никита Шульченко, Дарья Фомина и Олеся Емельяненко, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: минспорта СО