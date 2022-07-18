В Минске завершился Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию на саблях

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В соревнованиях приняли участие сильнейшие саблисты из России и Беларуси. В личном первенстве среди женщин бронзовую медаль выиграла тольяттинка Мария Зинюхина, уступив в полуфинале будущей победительнице турнира, двукратной олимпийской чемпионке Софии Лохановой (Поздняковой) - 10:15. Серебро - у представительницы Московской области Яны Егорян.



В командных соревнованиях по сабле среди женщин, золотые медали завоевали фехтовальщицы первой сборной России, за которую выступали Яна Егорян из Подмосковья, Мария Зинюхина из Самарской области и Анна Смирнова из Алтайского края. В финале девушки одолели сборную Новосибирской области со счетом - 45:36. Бронза - у сборной команды Москвы.

Фото минспорта СО