В Минске прошел Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

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В новом турнире приняли участие сильнейшие российские и белорусские спортсмены, которые разыграли медали в турнирах по фехтованию на рапирах и шпагах среди мужчин и женщин как в личном, так и командном зачетах.



В мужском личном турнире рапиристов за медали сражались 59 фехтовальщиков. Бронзовые медали завоевали самарские атлеты, призеры летних Олимпийских игр в Токио братья Кирилл и Антон Бородачевы. В полуфиналах Антон уступил будущему победителю - Владиславу Мыльникову из Курска со счетом - 11:15, а Кирилл - Искандеру Ахметову из Башкортостана (13:15).



В командном турнире рапиристов сборная Самарской области (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов и Виктор Широков) поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета. В решающем поединке самарцы обыграли команду Башкортостана - 45:44. Бронза - у Московской области.

Фото: минспорта СО