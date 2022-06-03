Я нашел ошибку
Главные новости:
Олег Дашков из Самарской области завоевал две золотые медали.
В Краснодарском крае состоялся Кубок России по русским шашкам
 Благодаря поражению Зверева рейтинг АТР возглавит россиянин Даниил Медведев. Он станет первой ракеткой мира 13 июня.
Немецкого теннисиста Александра Зверева увезли с корта на инвалидной коляске
Inventive Retail Group сообщила о приостановке работы части магазинов Lego в России.
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Ездить на упрощенных автомобилях можно будет только по России и территории стран-партнеров.
Упрощенным автомобилям из России нельзя будет въезжать в Европу
Серебряный призер Олимпиады в Пекине планирует попробовать себя в прыжках в длину.
Фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Москве
Ее признали ее виновной в крупном мошенничестве.
Экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к 6,5 года колонии
Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет.
Рекомендации для населения в условиях жары
Планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.
В Самарском госпитале для ветеранов войн появится особое подразделение медицинской реабилитации
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Краснодарском крае состоялся Кубок России по русским шашкам

3 июня 2022 21:13
69
Олег Дашков из Самарской области завоевал две золотые медали.

В соревнованиях приняли участие свыше 50 спортсменов из Тульской, Самарской, Московской, Калужской, Мурманской, Ленинградской, Челябинской, Кировской, Иркутской областей, Республик Саха (Якутия), Бурятия, Татарстан, а также Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

Представитель Самарской области, заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Олег Дашков завоевал две золотые медали: в программах молниеносной и классической игры, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
273
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
234
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
242
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
259
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1811
Весь список