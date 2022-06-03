В Краснодарском крае состоялся Кубок России по русским шашкам

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В соревнованиях приняли участие свыше 50 спортсменов из Тульской, Самарской, Московской, Калужской, Мурманской, Ленинградской, Челябинской, Кировской, Иркутской областей, Республик Саха (Якутия), Бурятия, Татарстан, а также Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.



Представитель Самарской области, заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Олег Дашков завоевал две золотые медали: в программах молниеносной и классической игры, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО