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В Казани прошла Спартакиада по женскому мини-футболу «Матч добра» и танцевальному спорту

14 июня 2022 15:54
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Самарскую область в соревнованиях по танцевальному спорту представили атлеты Похвистневского молодежного пансионата.

В Казани прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады России по женскому мини-футболу «Матч добра» и танцевальному спорту.

Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» с целью укрепления здоровья и привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом людей с ментальными особенностями развития. В соревнованиях приняли участие 188 атлетов из 17 регионов Российской Федерации.

«Для здоровья людей с нарушением интеллекта занятия спортом дают невероятные положительные результаты. Я очень рада, что вовлеченность молодых людей с особенностями интеллектуального развития в соревнованиях Специальной Олимпиады России заметно растет. По сравнению с прошлым годом количество регионов-участников турнира по женскому мини-футболу увеличилось в 2 раза. Мы впервые провели соревнования по танцевальному спорту. 116 зарегистрированных заявок говорят об интересе к танцевальному спорту у особенных атлетов», - отметила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Самарскую область в соревнованиях по танцевальному спорту в дисциплине «исполнительское искусство», категория «юнифайд-ансамбль», представили атлеты Похвистневского молодежного пансионата (Шерстнев Александр, Ерохина Валентина, Доронина Татьяна, Портнова Ольга, Паршукова Екатерина, Куликова Наталья, Видманова Анна, Губарева Инна, юнифайд-партнер - Корнилова Е.Н., тренеры - Кумирова С.Л., Скворцова А.Н., хореограф - Слуцкая С.Л.). Команда «Регион63» выступила с номером «Все зависит от нас самих!» и заняла 2 место в 1 дивизионе, набрав 167 баллов. Победителем стала команда из Владимирской области (188). Бронза - у представителей Липецкой области (160).

 

Фото:   минспорта СО

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