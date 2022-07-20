в июле жители Самары стали заниматься спортом на 31% чаще

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По данным аналитиков Авито Услуг, в этом июле россияне активнее обращались к спортивным тренерам: спрос на их услуги по всей стране за месяц вырос сразу на 78%, а в Самаре — на 31%. Наиболее популярными среди россиян стали занятия по командным видам спорта: например, на услуги тренеров по волейболу спрос вырос в 6 раз, по баскетболу — почти в 3 раза. В топ также вошли занятия по бегу (+97%), плавание (+96%), бокс (+96%) и теннис (+86%). Запрос на активный отдых и спорт на свежем воздухе растет — эксперты Авито проанализировали спрос в различных регионах страны и средние цены на тренировки.

Игорь Санников, руководитель развития категории «Обучение и курсы» на Авито Услугах:

— В июле этого года по сравнению с июнем спрос на услуги спортивных тренеров вырос на 78% по всей стране, а в Самаре — на 31%. Предложений от профессиональных тренеров на Авито за этот же период стало больше на 51%, а в Самаре — на 43%. При этом средняя стоимость одного занятия по стране на Авито снизилась на 7% и начинается от 700 рублей за тренировку, а в Самаре — 500 рублей. Россияне все чаще предпочитают искать специалистов с помощью онлайн-площадок, чтобы иметь возможность выбрать тренера и зал в удобном районе, и в доступном ценовом сегменте.

Самый популярный вид спорта оказался бокс. Заниматься этим видом единоборств необходимо под руководством тренера, поэтому спрос на инструкторов по боксу по всей стране вырос на 96%. А в Самаре рост спроса составил +124%. Объявлений за это же время по стране стало больше на 55%. Средняя стоимость не менялась с прошлого года и начинается от 1 000 рублей за тренировку.

Что ещё популярно у россиян?

Баскетбол

Интересно, что этим летом наиболее популярными у россиян оказались именно командные игры с мячом. Так, в июле по сравнению с июнем по всей стране спрос на услуги тренеров по баскетболу вырос на 184%. Количество объявлений от профессионалов за это же время выросло на 62%. Средняя цена за часовую тренировку в команде снизилась на 25% и составила 600 рублей с человека.

Волейбол

Еще одним востребованным видом спорта среди жителей страны оказался волейбол — спрос на тренеров в июле по сравнению с июнем вырос сразу в 6 раз (+509%). Предложений за это же время по стране стало больше на 180%. Средняя стоимость одного занятия также начинается от 600 рублей с человека. Цену ниже среднего заплатят в Казани, Калининграде и Краснодаре (от 300 до 500 рублей).

Футбол

Не менее интересной летней активностью для многих стал и футбол — спрос на услуги наставников вырос на 85%. Количество предложений возросло на 38%. Средняя стоимость одного занятия снизилась на 7% и начинается уже от 700 рублей.

Бег

А те, кто не особенно дружит с мячом, делают выбор в пользу других активностей. Например, по всей стране в июле этого года по сравнению с июнем вырос спрос на услуги тренеров по бегу (+97%). Многие не рискую начинать бегать самостоятельно, поэтому находят тренеров, которые собирают целые группы и в назначенное время в парках или на набереных устраивают совместных пробежки. Предложений от специалистов за это же время по всей стране стало больше не 66%. Средняя стоимость одного занятия составила 1 000 рублей. В два раза меньше получится заплатить в Омске и Ростове-на-Дону.

Плавание

Многие именно этим летом решились учиться плавать под руководством опытного тренера — в июле по сравнению с июнем спрос на услугу вырос на 96%. Количество объявлений от тренеров за это же время возросло на 64%. Средняя цена за один урок снизилась на 6% и составила 600 рублей.

В топ популярных услуг у россиян также вошли занятия с наставниками по теннису (+86%), фитнесу (+76%) и растяжке (+42%).