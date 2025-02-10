В губернии открылись всероссийские соревнования по фехтованию среди спортсменов до 15 лет

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Турнир посвящен памяти мастера спорта Сергея Исакова, воспитанника самарской школы фехтования, трагически погибшего в 2002 году.

Соревнования памяти Сергея Исакова проводятся с 2003 года и являются традиционными для нашего региона. В рамках турнира разыгрывается личное и командное первенство по фехтованию на шпагах, на рапирах и на саблях.

Участниками соревнований стали около 400 спортсменов из разных регионов страны.

На церемонии открытия юных фехтовальщиков приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Соревнования будут идти до конца недели. Поединки проходят в спортивном комплексе «Локомотив» в Самаре и дворце спорта «Волгарь» в Тольятти.

Фото: минспорта СО