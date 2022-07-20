В Бресте завершился Открытый чемпионат Республики Беларусь по академической гребле

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За медали боролись сильнейшие спортсмены из России и Беларуси.

Представитель Самарской области Александр Вязовкин завоевал серебряную медаль среди гребцов-одиночек, преодолев 2000 метров за 7 минут 51,414 секунды. Победителем стал белорусский гребец Филипп Пауков (07:43.149). Бронзовым призером - Кирилл Тихонович (Беларусь, 07:59.586).



Отметим, что Открытый чемпионат Республики Беларусь - уже второе «противостояние» сборных команд этих стран в текущем сезоне. Впервые гребцы встречались на водных дорожках в рамках международных соревнований «61-я Большая Московская Регата». Следующая очная встреча сборных России и Беларуси пройдет в рамках российского чемпионата на акватории казанского Центра гребных видов спорта в августе.

Фото: минспорта СО