В Арзамасе прошло первенство России по фехтованию среди молодежи до 24 лет

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Соревнования в личном первенстве по рапире среди юниоров завершились победой самарца Антона Бородачева, который в финале переиграл своего брата Кирилла со счетом – 15:11.



В командных соревнованиях по рапире среди юниоров золотые медали завоевали фехтовальщики Самарской области (Антон и Кирилл Бородачевы, Евгений Соловьев). В решающем противостоянии наша сборная одолела команду Курской области - 45:40. На третьем месте сборная Санкт-Петербурга.



В личном первенстве по сабле среди юниорок первое место заняла тольяттинка Мария Зинюхина. В финале Мария с первых секунд захватила инициативу и не оставила ни единого шанса на успех сопернице из новосибирской области Валерии Кобзевой, обыграв ее со счетом - 15:4.

Фото: минспорта СО